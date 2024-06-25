ЄС, відкриваючи переговори про вступ України: Ми продовжуватимемо підтримувати вас у війні проти РФ стільки, скільки потрібно

Європейський Союз знову заявляє, що і далі підтримуватиме Україну в її справедливій боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно, і робитиме свій внесок у її безпеку.

Відповідну заяву від імені ЄС на відкритті Міжурядової конференції, що знаменує собою початок офіційних переговорів щодо вступу України до ЄС, зробила міністр закордонних справ Бельгії, яка головує в ЄС, Аджа Лябіб.

"ЄС знову заявляє про своє рішуче засудження необґрунтованих дій Росії, неспровокованої агресивної війни проти України і вітає стійкість українського народу. ЄС нагадує про свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її право на самооборону від агресивної війни Росії. ЄС і далі підтримуватиме Україну та її народ проти тривалих військових дій Росії стільки, скільки буде потрібно, і так інтенсивно, як буде потрібно", - заявила вона.

Лябіб зазначила, що ЄС відданий разом з партнерами робити внесок у безпекові зобов'язання з Україною. Українці мають визначати майбутнє України. ЄС і далі підтримуватиме право українського народу самому обирати свою долю.

Міністр нагадала, що від самого початку агресивної війни Росії проти України ЄС надав близько EUR100 млрд допомоги, Ukraine Facility вже надав EUR6 млрд і виділить Україні на період 2024-2027 років до EUR50 млрд для підтримки, відновлення та модернізації країни відповідно до потреб України.

Водночас вона зазначила, що ЄС очікує від Києва виконання Плану України, який доповнює процес вступу до ЄС і забезпечує рамки для реформ та інвестицій. "ЄС є найбільшим надавачем допомоги Україні. Крім фінансової та військової підтримки у відповідь на агресію Росії ЄС також запровадив безпрецедентні санкції проти Росії", - зазначила Лябіб.

Міністр докладно перерахувала формати допомоги ЄС, зауваживши, що наголос робиться на подальшому поглибленні секторального співробітництва ЄС з Україною та її поступовій інтеграції у внутрішній ринок ЄС, зберігаючи при цьому його цілісність".