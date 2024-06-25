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17:13 25.06.2024

ЄС про початок переговорів щодо членства України: Це важлива віха в наших відносинах

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ЄС про початок переговорів щодо членства України: Це важлива віха в наших відносинах

У Європейському союзі заявляють, що початок переговорів про членство України знаменує собою нову важливу віху у двосторонніх відносинах.

Відповідну заяву від імені ЄС на відкритті Міжурядової конференції, що знаменує собою початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС, зробила міністр закордонних справ Бельгії, яка головує в ЄС, Аджа Лябіб.

"Від імені Європейського Союзу я рада вітати тут сьогодні шановних представників України на відкритті переговорів про вступ вашої країни до Європейського Союзу. Це історичний момент для всіх нас і знаменує собою важливу віху в наших відносинах", - заявила вона.

Бельгійська міністерка нагадала, що Європейська рада в червні 2022 року визнала європейські перспективи України, заявивши, що майбутнє країни та її громадян перебуває в Європейському Союзі, і ухвалила рішення надати статус кандидата.

Водночас Лябіб констатувала, що вже тоді Україна була близьким партнером Євросоюзу, із 2009 року вона була учасницею політики Східного партнерства, так само як і набула чинності 2017 року Угода про асоціацію, що містить у собі глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. "Це основа нашого великого співробітництва за широким спектром напрямів. Україна продовжує реалізовувати свої зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію, розвивається наш політичний та економічний діалог, особливо в рамках інституцій Угоди про асоціацію", - деталізувала вона.

Бельгійський міністр також нагадала про основні етапи рішення ЄС щодо України. Так, на основі доповіді про розширення Європейської комісії від 8 листопада 2023 року та наступних за цим висновків Ради щодо розширення від 12 грудня 2023 року Європейська рада в грудні 2023 року ухвалила рішення розпочати з Україною переговори про вступ. "Це рішення Європейської ради є важливим кроком у розвитку відносин України з ЄС. Ба більше, це явна демонстрація рішучості ЄС однозначної підтримки перспективи членства України в ЄС. Ваша країна - частина Європи, європейської історії, спадщини та культура. Ми сподіваємося на подальше посилення наших і без того хороших налагоджених зв'язків", - наголосила Лабіб.

Вона констатувала, що процес розширення є "геостратегічною інвестицією в мир, безпеку, стабільність і процвітання". "Це драйвер поліпшення економічних і соціальних умов для наших громадян, скорочення нерівності між країнами, що має сприяти розвитку цінностей, на яких заснований Союз. Зазираючи вперед у перспективу подальшого розширення Союзу, як майбутні держави-члени, так і ЄС мають бути готові до моменту приєднання. Робота в обох напрямах має просуватися паралельно. Як показує сьогоднішня конференція, Союз, як і раніше, твердо прихильний цьому процесу", - деталізувала Лябіб.

При цьому вона зазначила, що ЄС високо оцінює "чітку рішучість України просуватися вперед на порядку денному реформ ЄС, особливо в нинішньому складному контексті, створеному агресивною війною Росії, та очікує на подальшу політичну відданість ретельному й енергійному проведенню необхідних реформ".

"Вигоди для обох сторін наших тісних відносин очевидні. ЄС - ваш найбільший торговий партнер із очевидними перевагами для бізнесу та іноземних інвестицій. Для ваших громадян подорож до ЄС стала простішою, оскільки 2017 року набула чинності візова лібералізація. ЄС надає фінансову та технічну підтримку в рамках різних фінансових інструментів і продовжуватиме це робити", - сказала міністр.

Теги: #україна #єс #переговори

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