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15:08 25.06.2024

Зеленський обговорив із головою німецького бундесрату результати берлінської Конференції з питань відновлення України

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Зеленський обговорив із головою німецького бундесрату результати берлінської Конференції з питань відновлення України
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з головою бундесрату (верхньої палати парламенту Німеччини), прем'єр-міністром землі Мекленбург-Передня Померанія Мануелою Швезіг обговорив конкретні результати Конференції з питань відновлення України (URC 2024), що відбулася в Берліні 11-12 червня.

Як повідомила пресслужба президента, в межах цієї конференції стартувала робота низки міжнародних альянсів, які сприятимуть відновленню України.

"Багато документів, багато договорів укладено як на рівні держав, так і на рівні громад України та Німеччини. Також відбувся важливий діалог між представниками бізнесу", - зазначив Зеленський.

Зокрема, лідери обговорили результати спільного патронату президентів України та Німеччини над українськими й німецькими містами та громадами. Співрозмовники відзначили зміцнення співпраці між землею Мекленбург-Передня Померанія та Чернігівською областю.

Зазначається, що Зеленський під час зустрічі розповів про ситуацію на полі бою і першочергові потреби українців на тлі посилення російських повітряних атак. Президент також відзначив ініціативу Німеччини щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони та заявив, що постачання додаткових систем ППО потрібні якнайшвидше.

Як повідомлялося, на міжнародній конференції в Берліні було укладено понад 100 угод про фінансування проєктів із відновлення України.

Теги: #зустріч #зеленський

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