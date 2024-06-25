Україна очікує від саміту НАТО просування до членства в альянсі - Стефанчук

Україна очікує від саміту НАТО у Вашингтоні просування до членства в Північноатлантичному альянсі, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Очікування України від майбутнього Саміту - це насамперед просування до членства у НАТО. Також ми очікуємо на рішення щодо поступової інтеграції України у процес оборонного планування НАТО як майбутнього союзника", - написав Стефанчук у фейсбуці, розповівши про засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО у вівторок у Києві.

За словами спікера, на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО він також наголосив на важливості розширення кола країн, з якими в України діють угоди у сфері безпеки. Стефанчук наголосив, що ці угоди не є альтернативою членству в НАТО, але допоможуть Україні захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.

Він також акцентував, що завдання парламентаріїв - використати всі наявні майданчики, щоб донести свою позицію лідерам альянсу.

Крім того, Стефанчук наголосив, що Росія прагне перехопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту, тому стабільна військова підтримка - це питання виживання України.

"Наші нагальні військові потреби залишаються незмінними - системи протиповітряної оборони, парк бойових літаків F-16, боєприпаси, далекобійна артилерія, бронетехніка", - наголосив спікер.

Стефанчук розцінив проведення засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Києві під час війни як "сигнал політичної підтримки України".