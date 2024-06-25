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14:35 25.06.2024

Від сьогоднішня відлічуватиметься старт нашого членства в Євросоюзі - Зеленський

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Від сьогоднішня відлічуватиметься старт нашого членства в Євросоюзі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав історичною першу міжурядову конференцію між Україною та ЄС, що відбудеться вже сьогодні в Люксембурзі і відкриє офіційний старт переговорам про членство України в Євросоюзі.

"Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Він нагадав, що Україна підписали заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року - через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення. " Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів", - зазначив Зеленський.

" Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша міжурядова конференція України та ЄС – уже сьогодні", - написав президент.

Глава держави подякував кожному і кожній, хто захищає Україну та її народ. "Дякую команді, яка робить усе, щоб ми стали частиною Європейського Союзу. Нас уже ніколи не збити зі шляху до об'єднаної Європи, до нашого спільного дому - всіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!", - резюмував він.

Теги: #україна_єс #зеленський #конференція

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