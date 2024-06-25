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13:40 25.06.2024

Перша зібрана в Україні хорватська машина для розмінування MV-10 пройшла сертифікацію і передана саперам

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Зібрана на українському підприємстві важка машина для розмінування MV-10 отримала сертифікат відповідності, її перший примірник, зібраний у рамках ініціативи UNITED24, уже передано вітчизняним саперам, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, вітчизняне підприємство "Азтех-Україна", що здійснює складання та локалізацію хорватських машин механізованого розмінування DOK-ING MV-10, уже має замовлення на виробництво восьми таких машин.

"Для нас важливо, що саме українське підприємство виробляє компоненти і збирає машини, які розміновують нашу землю", - наголосила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, яку цитує пресслужба відомства.

За її словами, запит на таку техніку для гуманітарного розмінування з боку саперів дуже високий, і уряд розраховує, що завдяки підтримці партнерів та можливостям українських виробників вдасться наростити виробництво машин для розмінування.

"Сподіваємося, що паралельно з локалізацією іноземних технологій збільшуватиметься й українська розробка для розмінування", - сказала Свириденко.

"Азтех-Україна" вже зараз виробляє до 40% компонентів у робочий орган MV-10 і до кінця року планує збільшити цей показник до 100%. До роботи над цими машинами залучили ще два українських підприємства, які виробляють частину комплектувальних до машин і тралів для їхнього перевезення. "Азтех-Україна" має можливість виробляти до 60 машин розмінування MV-10 на рік.

У Мінекономіки уточнили, що наразі в Україні працюють 17 важких машин розмінування DOK-ING MV-10. Фахівці ДСНС, ДССТ і Швейцарського фонду з протимінної діяльності використовують їх переважно в Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. За даними на кінець травня, за допомогою цих машин очищено 850 га українських земель і знищено понад 4500 мін, касетних боєприпасів та інших видів вибухонебезпечних предметів.

Теги: #розмінування #свириденко #united24

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