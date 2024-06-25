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13:35 25.06.2024

Данія виділить 150 млн данських крон на підтримку євроінтеграції України та Молдови

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Данія виділить 150 млн данських крон на підтримку євроінтеграції України та Молдови

Уряд Данії ухвалив рішення про виділення 150 млн данських крон ($21 млн) до 2030 року для підтримки євроінтеграції України та Молдови.

"Сьогодні країни-члени ЄС зустрінуться з Україною та Молдовою для проведення перших офіційних переговорів про вступ. На честь цієї події уряд виділив 150 мільйонів данських крон на підтримку країн на шляху до членства в ЄС. Ці 150 мільйонів данських крон будуть виділені до 2030 року і допоможуть обом країнам створити адміністративні структури та законодавство, необхідні для наближення до членства в ЄС", - повідомляє Міністерство закордонних справ Данії.

Кошти для України та Молдови буде виділено в межах Данської програми добросусідства. Допомога також підтримуватиме навчальні поїздки та громадянську освіту.

Зазначається, що в більш довгостроковій перспективі підтримка поширюватиметься і на країни-кандидати на вступ до ЄС на Західних Балканах.

"Успішне розширення ЄС має вирішальне значення для стабільності Європи. Це зміцнює безпеку всіх нас, коли країни, розташовані по сусідству з ЄС, нарощують своє європейське коріння і тягнуться до можливостей для миру, стабільності й процвітання, які представляє собою ЄС", - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Як відомо, у вівторок у Люксембурзі в другій половині дня - для України о 15:30, для Молдови - о 18:00 - відбудуться перші міжурядові конференції, в межах яких буде дано старт переговорам про вступ до ЄС.

 

Теги: #фіндопомога #євроінтеграція #дані

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