США можуть оголосити про пакет військової допомоги Україні на $150 млн у вівторок - ЗМІ

США у вівторок можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму до $150 млн, повідомили "Голосу Америки" два американські чиновники.

"Пакет надається Києву відповідно до президентської угоди про скорочення чисельності особового складу, в рамках якої зброю, боєприпаси та обладнання з американських військових складів вилучають для задоволення короткострокових потреб України", - повідомляє "Голос Америки".

Один із чиновників, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що останній пакет допомоги включатиме боєприпаси для HIMARS та інші критично важливі боєприпаси. За словами чиновника, до пакета не включені касетні боєприпаси.

На запитання, чи включає пакет допомоги ракети дальнього радіусу дії ATACMS, чиновник відповів: "З міркувань оперативної безпеки ми не вдаємося в подальші подробиці".