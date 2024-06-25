Унаслідок нічних обстрілів Харківщини пошкоджено житлові будинки - Синєгубов

У ніч на вівторок ЗС РФ обстріляли Люботин і Вільшани Харківської області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Люботин Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири житлових будинки.... смт Вільшани Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два житлових будинки, дві господарські споруди", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що пізно ввечері в понеділок було завдано ударів КАБами по Харкову і району (без руйнувань і постраждалих).

Крім того, минулої доби ворожих авіаударів зазнали Куп'янськ-Вузловий (пошкоджено складське приміщення Куп'янського заводу і приватний будинок), Старий Салтів (пошкоджено будівлю ремонтної станції, складське приміщення, автомобіль, три комбайни, чотири вантажівки, два багатоквартирні, два приватні житлові будинки) і Новоплатонівка (частково зруйновано школу, яку вже було пошкоджено раніше).

Унаслідок обстрілу Одноробівки з РСЗВ пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок, господарську споруду та електромережі. Без світла залишилися чотири населені пункти, знеструмлено 718 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.