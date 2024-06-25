Ворог за добу 457 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 457 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 8 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 457 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, 182 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку, 20 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку, а також 255 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малій Токмачці, Новоандріївці, Роботиному, Левадному, Малинівці та Степногірську.

Крім того, надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.