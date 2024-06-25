Ворог зранку вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді

Російські окупанти вранці у вівторок обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, є пошкодження, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вранці ж агресор знову вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді дронами-камікадзе. Люди вціліли. Пошкоджено інфраструктуру і понівечений легковик", - ідеться в його телеграм-каналі.

Тим часом ніч в області минула без ворожих обстрілів.

За уточненою інформацією, додав Лисак, через атаку, яка сталася ввечері, поранено 71-річну жінку. Її госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

"Таким чином, учора в районі - четверо постраждалих. Пошкоджено також ще 2 приватні будинки. Зачепило авто", - наголосив він.