Події

07:20 25.06.2024

Окупанти за добу втратили 1180 осіб

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Окупанти за добу втратили 1180 осіб
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Сили оборони за добу ліквідували 1180 окупантів, 4 танки, 18 бронемашин, 35 артсистем, 31 БПЛА, а також 64 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 536840 (+1180) осіб, танків - 8035 (+4) од, бойових броньованих машин - 15431 (+18) од, артилерійських систем - 14281 (+35) од, РСЗВ - 1108 (+0) од, засоби ППО - 863 (+0) од, літаків - 359 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11413 (+31), крилаті ракети - 2324 (+1), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 19362 (+58) од, спеціальна техніка - 2403 (+6)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

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