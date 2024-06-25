Окупанти за добу втратили 1180 осіб

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Сили оборони за добу ліквідували 1180 окупантів, 4 танки, 18 бронемашин, 35 артсистем, 31 БПЛА, а також 64 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 536840 (+1180) осіб, танків - 8035 (+4) од, бойових броньованих машин - 15431 (+18) од, артилерійських систем - 14281 (+35) од, РСЗВ - 1108 (+0) од, засоби ППО - 863 (+0) од, літаків - 359 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11413 (+31), крилаті ракети - 2324 (+1), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 19362 (+58) од, спеціальна техніка - 2403 (+6)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.