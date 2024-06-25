Події

07:12 25.06.2024

Столтенберг сподівається на підтримку Самітом НАТО довгострокової допомоги Україні

1 хв читати
Столтенберг сподівається на підтримку Самітом НАТО довгострокової допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, повинні підтримати довгострокове фінансування допомоги Україні у війні з РФ, передає El Mundo.

"На саміті у Вашингтоні нашим найнагальнішим завданням буде посилення підтримки України", - наголосив генсек під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Він нагадав, що нещодавні прогалини в допомозі для України призвели до наслідків на полі бою. Тому Україні "потрібно надати передбачуваність і підзвітність".

"Я сподіваюся, що союзники домовляться про координацію в підготовці українських військ і про довгострокові фінансові зобов'язання", - наголосив генсек.

 

 

 

Теги: #нато #столтенберг #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 24.06.2024
Ми вже працюємо над концепцією майбутнього саміту Кримської платформи - Ташева

Ми вже працюємо над концепцією майбутнього саміту Кримської платформи - Ташева

10:17 24.06.2024
РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО раніше, ніж очікувалося, - ISW

РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО раніше, ніж очікувалося, - ISW

18:38 20.06.2024
Стефанішина: Сподіваємося, що в рішеннях союзників на Саміті НАТО буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України

Стефанішина: Сподіваємося, що в рішеннях союзників на Саміті НАТО буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України

20:57 19.06.2024
Посол Великої Британії про використання заморожених активів: Росія платитиме за оборону України

Посол Великої Британії про використання заморожених активів: Росія платитиме за оборону України

11:09 19.06.2024
Посол Туреччини та представниця президента України в АР Крим обговорили підготовку до саміту "Кримської платформи"

Посол Туреччини та представниця президента України в АР Крим обговорили підготовку до саміту "Кримської платформи"

17:36 18.06.2024
Литва готова домагатися на саміті НАТО визначення шляху України до членства в альянсі - голова Сейму

Литва готова домагатися на саміті НАТО визначення шляху України до членства в альянсі - голова Сейму

13:11 18.06.2024
Безпека дітей стане темою 4-го Саміту перших леді та джентльменів у вересні в Києві

Безпека дітей стане темою 4-го Саміту перших леді та джентльменів у вересні в Києві

12:30 18.06.2024
Генсек НАТО закликає розглянути можливість економічного тиску на Пекін через його підтримку Росії

Генсек НАТО закликає розглянути можливість економічного тиску на Пекін через його підтримку Росії

09:10 18.06.2024
Саміт Групи Семи та Саміт миру - КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

Саміт Групи Семи та Саміт миру - КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

02:34 18.06.2024
Україна повинна виграти цю війну, щоб вступити до НАТО

Україна повинна виграти цю війну, щоб вступити до НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР оголосило про підозру нардепу Тищенку

Зеленський продовжив санкції щодо Фірташа, Фукса, очільників "Газпрому", ВТБ та інших бізнесменів із РФ ще на 10 років

Зеленський: До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна держава - Малаві

Зеленський змінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова

Дрони СБУ уразили вже понад 30 російських НПЗ, терміналів і нафтобаз - Зеленський

ОСТАННЄ

Ворог за добу 457 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

ДБР оголосило про підозру нардепу Тищенку

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є загиблий і поранені

Ворог зранку вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді

У Торецьку влада має намір організувати примусову евакуацію через обстріли РФ

Сили оборони вдарили по трьох районах зосередження озброєння ворога

Окупанти за добу втратили 1180 осіб

Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій

Окупанти за добу 33 рази обстріляли 11 громад Сумської області

25 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА