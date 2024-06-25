Окупанти за добу 33 рази обстріляли 11 громад Сумської області

Окупанти за минулий день 33 рази обстріляли 11 прикордонних громад Сумської області, повідомила ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

Шалигинську ворог обстрілював із мінометів (5 вибухів). По Середино-Будській здійснено удари FPV дронами (6 вибухів), обстріли з мінометів (6 вибухів) та артилерії (6 вибухів). По Юнаківській росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) і двома FPV дронами (2 вибухи).

У Великописарівській зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (8 вибухів), скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи). На територію Зноб-Новгородської росіяни скинули 8 мін.

По Краснопільській здійснено мінометні обстріли (10 вибухів). У Хотінській був обстріл із танка (2 вибухи). У Ворожбянській зафіксовано удар FPV дронами (3 вибухи). На територію Есманьської росіяни скинули 26 мін.

Білопільську ворог обстрілював із артилерії (3 вибухи) і мінометів (3 вибухи), а по Новослобідській здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).