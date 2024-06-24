Шведська зброя, яку використовують українські військові, підтвердила свою якість та ефективність - Умеров у розмові з міністром оборони Швеції

Міністр оборони України Рустем Умеров під час відеоконференції зі шведським колегою Полом Йонсоном обговорили деталі подальшої співпраці між країнами.

"Шведська зброя, яка використовується нашими військовими на фронті, підтвердила свою високу якість і ефективність. Поінформував її про протидію наступам російських окупантів і шляхи нейтралізації їх атак з повітря. Харків, Одеса, Запоріжжя — мільйони жителів потребують більшої частини ППО для свого захисту", - написав Умеров у Facebook.

Також він подякував Швеції за зусилля "для нашого спільного успіху".