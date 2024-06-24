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20:13 24.06.2024

Україна і Данія обговорили поглиблення оборонного партнерства

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Україна і Данія обговорили поглиблення оборонного партнерства

Українська делегація на чолі із заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександром Балануцою провела робочу зустріч із делегацією Міністерства оборони Данії.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, делегацію партнерів очолив голова Департаменту з питань України Центру безпеки та операцій Міністерства оборони Данії Томас Лунау.

"Дякую Данії за підтримку українських ініціатив та участь майже у всіх коаліціях спроможностей. Ми відчуваємо ваше міцне плече у вигляді довгострокової та стратегічної підтримки України. Передача літаків F-16 та фінансування української оборонної промисловості – рішучі дії, що підсилюють наше партнерство", - зазначив Балануца.

Одним із головних питань зустрічі була нова архітектура та функціонування коаліцій можливостей. Українська делегація ознайомила партнерів зі структурою робочого процесу та можливостями координації у співпраці з Офісом підтримки коаліцій Міністерства оборони України.

"Данія - один з найактивніших учасників Контактної групи з питань оборони України та прагне долучитися до допомоги усіма наявними ресурсами. Рішення про передачу Україні літаків F-16 є тому підтвердженням. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Лунау.

Данія як одна з держав-лідерів Коаліції повітряних сил бере активну участь у засіданнях групи держав-лідерів коаліцій можливостей - нового формату координації діяльності коаліції для узгодження спільних питань і моніторингу прогресу.

Теги: #данія #оборонне_співробітництво

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