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20:09 24.06.2024

Дрони СБУ уразили вже понад 30 російських НПЗ, терміналів і нафтобаз - Зеленський

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Дрони СБУ уразили вже понад 30 російських НПЗ, терміналів і нафтобаз - Зеленський

Дрони Служби безпеки України уразили понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз, заявив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що для цих дронів "уже й відстань у 1,5 тисячі км не проблема".

"Українці мають знати і мають бути вам вдячні за "мінусування" економічного потенціалу Росії, який працює на війну, за удари по російській нафтопереробці. Уже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз держави-терориста", - заявив президент на церемонії вручення нагород воїнам Центру спеціальних операцій "А" СБУ в понеділок.

Як він наголосив, "для дронів СБУ вже й відстань у 1,5 тисячі км - не проблема".

"Разом із успіхами наших ЗСУ, наших розвідок - це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України завершення цієї війни і забезпечують відчутну й болючу відповідальність Росії за все вчинене проти України та наших людей. Кожен, хто завдає втрат РФ, робить світ ближчим", - резюмував він.

 

 

 

Теги: #дрони #сбу #ураження #нпз

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