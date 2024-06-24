ЄС погодив надання EURO1,4 млрд Україні на озброєння з непередбачених доходів від знерухомлених російських активів - Боррель

Рада ЄС погодила рішення надати Україні на озброєння 1,4 млрд євро з непередбачуваних доходів від заморожених російських активів, заявляє Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

На пресконференції, яка відбулася в понеділок у Люксембургу після закінчення засідання Європейської ради з питань закордонних справ, він сказав: "Міністри сьогодні узгодили законодавчі рамки для використання непередбачуваних доходів від знерухомлених російських активів, які будуть спрямовані до Європейського мирного фонду... Але, як я сказав уранці, непередбачувані доходи від російських активів, заморожених у Європі, не активи безпосередньо, будуть використані якнайшвидше в інтересах України: 1,4 млрд євро будуть доступні наступного місяця і ще один млрд - до кінця року".

За його словами, ці кошти будуть надані Україні на реалізацію трьох цілей: на протиповітряну оборону, боєприпаси і на підтримку української промисловості. "Ми розуміємо, якщо в юридичному аспекті одна держава-член не бере участі у вирішенні, як використовувати ці кошти, то вона не має права брати участь у тому, щоб вирішувати, на які цілі їх спрямували. Без цього блокування роботу буде прискорено. Розблокування коштів для мирного фонду лідери обговорять на наступному засіданні Європейської ради", - деталізував Боррель.

За його словами, щодо ситуації з блокуванням Європейського мирного фонду, міністри "вийшли із засідання ради з тим самим, з чим ми прийшли щодо точки зору на 7 законодавчих актів, щоб розблокувати Європейський мирний фонд". "Ще є одна країна, яка блокує використання близько 6 млрд євро Європейського мирного фонду", - сказав Високий представник. Як відомо, це Угорщина.