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17:42 24.06.2024

Українці не сплачуватимуть за новий дозвіл на в'їзд до Ізраїлю до кінця 2024 року - посольство

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Українці не сплачуватимуть за новий дозвіл на в'їзд до Ізраїлю до кінця 2024 року - посольство

Нова система дозволу на в'їзд до Ізраїлю ETA-IL для українців буде безоплатною до кінця поточного року, а з 1 січня 2025 року її вартість становитиме 25 ізраїльських нових шекелів ($6,7), повідомляють на фейсбук-сторінці посольства України в Ізраїлі у понеділок.

"Починаючи з 1 липня п.р. громадяни країн, між якими діє безвізовий режим з Ізраїлем (зокрема. Україна), мають подавати заявки на отримання дозволу ETA-IL (електронна віза) для в'їзду до Ізраїлю на строк до 90 днів із туристичною або діловою метою... Отриманий громадянином дозвіл (ETA-IL) буде дійсним для багаторазової поїздки протягом двох років від дати авторизації або до завершення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше", - ідеться в повідомленні.

У посольстві наголосили, що адміністративний збір із громадян України планують стягувати з 2025 року, а до кінця поточного року послуга для громадян України буде безкоштовною.

Ізраїльська сторона рекомендує подавати заявку на в'їзд щонайменше за три доби до подорожі, моменту бронювання авіаквитків, готелю та інших таких витрат, пов'язаних із запланованою поїздкою в Ізраїль. "Термін розгляду заявки компетентним органом Ізраїлю від 24 до 72 годин", - повідомили в посольстві.

З 1 липня система працюватиме в пілотному режимі для громадян усіх інших безвізових країн, а з 1 серпня буде обов'язковою для всіх громадян країн, зокрема й України, у яких діє безвізовий режим з Ізраїлем.

Заявку можна подати в будь-який час перед поїздкою в Ізраїль онлайн: https://israel-entry.piba.gov.il/

Як повідомлялося, з 1 липня громадяни країн із безвізовим доступом до Ізраїлю, включно з Україною, мають подати заяву на отримання дозволу ETA-IL на проживання до 90 днів.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що у відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги щодо попереднього затвердження віз для ізраїльтян, що позначиться, зокрема, на тисячах релігійних прочан, які щорічно відвідують Україну, але, як і раніше, відкрита для діалогу з Ізраїлем із цього питання.

Теги: #ізраїль

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