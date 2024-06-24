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17:18 24.06.2024

Зеленський привітав воїнів підрозділу "А" СБУ з тридцятою річницею існування ЦСО

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Зеленський привітав воїнів підрозділу "А" СБУ з тридцятою річницею існування ЦСО

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з тридцятою річницею існування підрозділу.

"Ви – по праву один із найкращих бойових підрозділів України, справді незамінний. Ваші бойові результати позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни. Я не сумніваюся, що попереду ще більше успіхів Центру спецоперацій "А" СБУ", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Як наголосив президент, Україні потрібна максимальна віддача від кожного підрозділу, а також максимально чіткий результат кожного бойового завдання.

За словами Зеленського, "ми можемо й мусимо повернути Україні бойову ініціативу в цій війні. Ми захищаємо свій дім, свою землю, життя українського народу. І обов’язково захистимо".

Управління "А" у складі Центрального Управління СБУ та відповідні підрозділи в регіонах були створені президентським указом 23 червня 1994 року.

Теги: #центр_спеціальних_операцій_а #зеленський

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