Начштабу бригади "Азов" подав заяву в ДБР на генерала Содоля

Начальник штабу бригади Національної гвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування стосовно командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

"Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який ,на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал", - написав Кротевич у дописі в телеграм-каналі.

За словами начштабу, він повідомляв про ситуацію в кабінетах, передавав інформацію "всім, кому була можливість". Також Кротевич зазначив, що йому байдуже, чи буде щодо нього розпочато розслідування, чи посадять його до в'язниці.

"Більш того, даючи свідчення, по тим справам, по яким я не можу казати, я прямо заявляв про, на мою думку, "військові злочини", - заявив він.

Кротевич додав, що "всі військові наразі розуміють", про яку людину йдеться, "оскільки 99% військових його ненавидять за те, що він робить".

"Ті умови, при яких зараз воюють бригади, я скажу так - це нереальний героїзм, в першу чергу солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч", - зазначив він.

У Державному бюро розслідувань (ДБР) агентству "Інтерфакс-Україна" офіційно підтвердили факт надходження такої заяви.

"Учора надійшла, слідчі взяли в роботу", - сказали в пресслужбі відомства.

У ДБР не уточнили стосовно кого подано заяву, як стало відомо, йдеться про Юрія Содоля.