Події

15:02 24.06.2024

У Покровську внаслідок ракетного удару 4 людини загинули, 34 поранені - голова ОВА

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У Покровську внаслідок ракетного удару 4 людини загинули, 34 поранені - голова ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські окупанти в понеділок, 24 червня, завдали удару по Покровську Донецької області двома ракетами "Іскандер-М", повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше чотири людини загинули і 34 поранені - такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15. Серед поранених - двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Зазначається, що внаслідок удару зруйновано один приватний будинок і пошкоджено 16.

На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують усю необхідну медичну допомогу.

"Це один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити", - наголосив голова ОВА.

Теги: #удар #покровськ #філашкін

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