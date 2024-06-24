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12:54 24.06.2024

У лікарнях залишаються 20 осіб, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харкова у вихідні

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У лікарнях залишаються 20 осіб, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харкова у вихідні

Станом на понеділок із 42 постраждалих, госпіталізованих після обстрілу Харкова в суботу, в лікарнях залишаються 17 осіб, одна з них у вкрай важкому стані, повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"У лікарнях на стаціонарному лікуванні залишаються 17 постраждалих, серед них дві дівчинки 12 і 13 років, стан середній. Троє пацієнтів у важкому стані: 32- і 52-річний чоловіки - стабільні, 46-річний чоловік перебуває у вкрай важкому стані. Решта поранених лікуються у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що з п'яти госпіталізованих після обстрілу міста в неділю в лікарні залишаються троє людей, зокрема 15-річний підліток. Усі вони у стабільному стані.

Теги: #харків #постраждалі

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