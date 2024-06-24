Майже 100 населених пунктів в Україні залишаються без світла через негоду - "Укренерго"

Через погодні умови на ранок знеструмлені 97 населених пунктів у Львівській, Полтавській, Сумській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі в понеділок, з інших причин без електрики 496 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

За інформацією НЕК, у неділю під час тривоги в Харківській області відключали обладнання на одному з її об'єктів, причиною чого стало відключення лінії обленерго під час обстрілу. Знеструмлювалися промислові й побутові споживачі в Харкові, але після відбою тривоги енергопостачання всіх споживачів було відновлено.

У понеділок уранці на одному з енергооб'єктів "Укренерго" в західному регіоні з технічних причин вимикали частину обладнання - як наслідок, було знеструмлено 35 818 побутових споживачів у Хмельницькій області. Через 50 хвилин енергопостачання було відновлено в повному обсязі.

Міністерство енергетики, крім цього, додало, що вчора на території однієї з високовольтних підстанцій у Запорізькій області виявлено сторонній предмет, який згодом вилучили сапери.

У Донецькій області під час бойових дій відключалася повітряна лінія оператора системи розподілу й підстанція, що призвело до зниження навантаження на генерувальному об'єкті.

Загалом в енергосистемі через дефіцит ресурсу протягом усієї доби, як і анонсувалося вчора, діють заходи обмеження споживання, обсяг якого з 19:00 буде більшим.

У понеділок з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови йде імпорт загальним обсягом 26 710 МВт-год (учора 32 тис. МВт-год).

Як повідомлялося, станом на ранок неділі без світла через негоду були понад 500 населених пунктів.