Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС наголосив на необхідності пришвидшення постачання військової допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ наголосив на необхідності пришвидшення постачання військової допомоги Україні та розширення виробництва оборонної промисловості.

"Сьогодні я виступав перед Радою ЄС із закордонних справ на запрошення Жозепа Борреля. Я подякував 27 країнам - членам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови. Наші переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Глава МЗС відзначив важливість 14-го пакету санкцій ЄС для подальшого придушення військової економіки Путіна та привітав останні кроки ЄС щодо використання заморожених російських активів в інтересах України.

"Окремо я наголосив на необхідності пришвидшити постачання військової допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони, і розширити виробництво оборонної промисловості. Ми можемо й маємо перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі", - наголосив Кулеба.