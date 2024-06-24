Події

08:23 24.06.2024

Росіяни за ніч шість разів обстріляли п'ять громад у Сумській області

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Росіяни за ніч шість разів обстріляли п'ять громад у Сумській області

Російські окупанти шість разів обстріляли Сумську область у ніч проти понеділка, під ворожим вогнем опинилися жителі п'яти громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила вранці у зведенні Сумська обласна військова адміністрація.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади", - повідомили в ОВА.

Так, за інформацією ОВА, по Хотінській громаді ворог ударив зі ствольної артилерії (3 вибухи) і мінометів (2 вибухи).

У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл з АГС (9 вибухів).

БПЛА атакували Середино-Будську (2 вибухи) і Білопільську (1 вибух) громади.

Під мінометним вогнем була Великописарівська громада (2 міни).

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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