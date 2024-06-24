У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще вісім дістали поранення

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще вісім дістали поранення, інформував у понеділок вранці голова обладміністрації Олександр Прокудін про наслідки ворожих обстрілів за добу.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Велетенське, Токарівка, Придніпровське, Дніпровське, Берегове, Станіслав, Кізомис, Понятівка, Іванівка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Бургунка, Республіканець, Михайлівка, Шляхове, Урожайне, Львове, Тягинка та місто Херсон", - повідомив він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив: "Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення".

За даними Херсонської ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в навчальний заклад, дитячий садок, медичний заклад, магазин, газогони та припортову територію; пошкоджено господарську споруду, складське приміщення, сільгосптехніку та приватні автомобілі.