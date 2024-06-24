Події

07:49 24.06.2024

Окупанти обстріляли громади Нікопольщини, одна людина поранена, є руйнування

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Окупанти обстріляли громади Нікопольщини, одна людина поранена, є руйнування

Окупанти за день обстрілювали з важкої артилерії та атакували дронами-камікадзе громади Нікопольського району Дніпропетровської області, одну жінку поранено, зафіксовано влучання в приватні будинки та інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у понеділок уранці.

"До пізнього вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині з артилерії і дронами-камікадзе. Гучно було у Мирівській громаді – там пошкоджена лінія електропередач. Та найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 66-річна жінка. Її госпіталізували. Стан середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, пошкоджено 2 будівлі медустанови, зруйновано 15 будинків і 14 господарських будівель, пошкоджено магазин і два авто, зачепило лінії електропередач і газогони.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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