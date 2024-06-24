Події

05:38 24.06.2024

Ізраїль готовий призупинити бойові дії в Газі заради угоди щодо заручників, але не закінчити війну з ХАМАС

2 хв читати
Ізраїль готовий призупинити бойові дії в Газі заради угоди щодо заручників, але не закінчити війну з ХАМАС

Ізраїль готовий припинити бойові дії в Газі заради часткової угоди в обмін на повернення низки заручників, яких утримує ХАМАС, але війна не закінчиться, доки угруповання не буде знищено, заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю Channel 14.

"Я не готовий припинити війну і залишити ХАМАС на місці. Я готовий піти на часткову угоду, це не секрет, яка повернула б нам частину людей", - сказав Нетаньяху.

"Ми зобов'язані продовжити бойові дії після паузи, щоб завершити наше завдання зі знищення ХАМАС. Я не готовий відмовитися від цього", - зазначив він.

Водночас канцелярія прем'єр-міністра повідомила, що "проти угоди виступає ХАМАС, а не Ізраїль".

"Нетаньяху ясно дав зрозуміти, що ми не покинемо Газу, поки не повернемо всіх 120 наших заручників, як живих, так і мертвих", - ідеться в заяві.

Раніше Jerusalem Post повідомило, що в командуванні ЦАХАЛ вважають за можливе протягом двох тижнів установити повний контроль над південною частиною сектора Гази.

До цього радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Ізраїль налаштований на угоду про припинення вогню з рухом ХАМАС, він діє з цього питання послідовно. Як зазначив Салліван, у відповідь на цю ініціативу рух ХАМАС висунув нові вимоги, і наразі триває робота над тим, щоб якнайшвидше подолати розбіжності та укласти угоду.

Раніше стало відомо, що ХАМАС вніс низку поправок до проекту мирної ініціативи. За даними The Wall Street Journal, зокрема, у русі хочуть, щоб угода передбачала відхід ізраїльських військових із сектора вздовж кордону з Єгиптом до кінця першого тижня реалізації угоди. Своєю чергою, ХАМАС чекатиме повного виведення ізраїльських військ з анклаву та оголошення постійного припинення вогню перш, ніж почне відпускати заручників. Крім того, у русі хочуть, щоб Ізраїль не міг забороняти звільнення будь-кого конкретного з палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць у межах угоди.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. У відповідь військові Ізраїлю почали військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа. 7 травня поточного року армія Ізраїлю почала операцію в Рафасі на кордоні з Єгиптом. Це місто вважається останнім оплотом ХАМАС.

Теги: #війна #ізраїль #заручники #хамас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 21.06.2024
Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд українців, Україна вживе заходів у відповідь - посол

Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд українців, Україна вживе заходів у відповідь - посол

00:31 21.06.2024
Підрозділи 24 ОМБр передислоковано для посилення оборони в район Часового Яру

Підрозділи 24 ОМБр передислоковано для посилення оборони в район Часового Яру

20:53 19.06.2024
Захід підтримуватиме українську економіку під час війни, ізолюватиме РФ та її союзників - посол Канади в Україні

Захід підтримуватиме українську економіку під час війни, ізолюватиме РФ та її союзників - посол Канади в Україні

19:10 19.06.2024
Ідею формування під егідою ООН спецсил для Сектора Гази обговорюють США, Ізраїль і деякі арабські країни - ЗМІ

Ідею формування під егідою ООН спецсил для Сектора Гази обговорюють США, Ізраїль і деякі арабські країни - ЗМІ

17:29 19.06.2024
Представлено перші результати пілотного проєкту з виплати репарацій жертвам сексуального насильства в умовах війни

Представлено перші результати пілотного проєкту з виплати репарацій жертвам сексуального насильства в умовах війни

19:20 18.06.2024
Збитки українського агросектору за два роки війни перевищили $10 млрд - Мінагрополітики

Збитки українського агросектору за два роки війни перевищили $10 млрд - Мінагрополітики

10:02 18.06.2024
ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

22:51 14.06.2024
Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 15 місцях скупчення противника

Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 15 місцях скупчення противника

11:06 11.06.2024
На східному напрямку українські воїни знищили російський багатофункціональний комплекс "Борисоглєбськ-2" - ОСУВ "Хортиця"

На східному напрямку українські воїни знищили російський багатофункціональний комплекс "Борисоглєбськ-2" - ОСУВ "Хортиця"

10:26 11.06.2024
ВМВ РФ обрали тактику присутності в Чорному морі тільки за рахунок підводних човнів, надводних кораблів вони не виводять - Плетенчук

ВМВ РФ обрали тактику присутності в Чорному морі тільки за рахунок підводних човнів, надводних кораблів вони не виводять - Плетенчук

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

Зеленський: Бити по російських аеродромах цілком справедливо, нам потрібно це спільне рішення з партнерами

У Нацполіції повідомляють про 11 постраждалих у Харкові, зокрема двох неповнолітніх

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10-ти, двоє з них у важкому стані – ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 8, на місці одного з ударів виникла пожежа

ОСТАННЄ

За минулу добу окупанти понад 500 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина поранена

За минулу добу окупанти понад 500 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина поранена - ОВА

У Чорному та Азовському морях РФ тримає на бойовому чергуванні три ракетоносії "Калібрів"

24 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Барселона планує відкликати ліцензії в апартаментів для короткострокової оренди до 2028 року

Під час хаджу в Саудівській Аравії через спеку померла 1301 людина

За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

Ворог здійснив 2 ракетних і 47 авіаударів по Україні

Окупанти за добу 14 разів обстріляли 4 громади Сумської області

Унаслідок обстрілу в Київській області двоє людей поранені, пошкоджено 72 приватні будинки та 8 багатоповерхівок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА