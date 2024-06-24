Ізраїль готовий призупинити бойові дії в Газі заради угоди щодо заручників, але не закінчити війну з ХАМАС

Ізраїль готовий припинити бойові дії в Газі заради часткової угоди в обмін на повернення низки заручників, яких утримує ХАМАС, але війна не закінчиться, доки угруповання не буде знищено, заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю Channel 14.

"Я не готовий припинити війну і залишити ХАМАС на місці. Я готовий піти на часткову угоду, це не секрет, яка повернула б нам частину людей", - сказав Нетаньяху.

"Ми зобов'язані продовжити бойові дії після паузи, щоб завершити наше завдання зі знищення ХАМАС. Я не готовий відмовитися від цього", - зазначив він.

Водночас канцелярія прем'єр-міністра повідомила, що "проти угоди виступає ХАМАС, а не Ізраїль".

"Нетаньяху ясно дав зрозуміти, що ми не покинемо Газу, поки не повернемо всіх 120 наших заручників, як живих, так і мертвих", - ідеться в заяві.

Раніше Jerusalem Post повідомило, що в командуванні ЦАХАЛ вважають за можливе протягом двох тижнів установити повний контроль над південною частиною сектора Гази.

До цього радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Ізраїль налаштований на угоду про припинення вогню з рухом ХАМАС, він діє з цього питання послідовно. Як зазначив Салліван, у відповідь на цю ініціативу рух ХАМАС висунув нові вимоги, і наразі триває робота над тим, щоб якнайшвидше подолати розбіжності та укласти угоду.

Раніше стало відомо, що ХАМАС вніс низку поправок до проекту мирної ініціативи. За даними The Wall Street Journal, зокрема, у русі хочуть, щоб угода передбачала відхід ізраїльських військових із сектора вздовж кордону з Єгиптом до кінця першого тижня реалізації угоди. Своєю чергою, ХАМАС чекатиме повного виведення ізраїльських військ з анклаву та оголошення постійного припинення вогню перш, ніж почне відпускати заручників. Крім того, у русі хочуть, щоб Ізраїль не міг забороняти звільнення будь-кого конкретного з палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць у межах угоди.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. У відповідь військові Ізраїлю почали військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа. 7 травня поточного року армія Ізраїлю почала операцію в Рафасі на кордоні з Єгиптом. Це місто вважається останнім оплотом ХАМАС.