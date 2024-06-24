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02:03 24.06.2024

Під час хаджу в Саудівській Аравії через спеку померла 1301 людина

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Під час хаджу в Саудівській Аравії через спеку померла 1301 людина

Саудівська Аравія заявила в неділю, що цього року під час паломництва Хадж померли понад 1300 осіб, причому на "численні випадки", пов'язані з тепловим ударами і "несанкціонованими" поїздками, припадає переважна більшість смертельних випадків, повідомляє в неділю CNN.

"Цього року система охорони здоров'я вжила заходів у зв'язку з численними випадками теплового стресу, і деякі люди досі перебувають під наглядом. На жаль, кількість смертельних випадків сягнула 1301", - йдеться в заяві уряду Саудівської Аравії, який опублікував перші офіційні дані.

У заяві йдеться, що 83 % загиблих "не мали дозволу на здійснення хаджу" і "пройшли великі відстані під прямими сонячними променями, без належного укриття або комфорту". Серед загиблих було "кілька літніх і хронічно хворих людей", ідеться в заяві, і додається, що серед загиблих було "кілька літніх і хронічно хворих людей", ідеться в заяві, і додається, що особи всіх загиблих уже встановлені.

Екстремальна спека була названа одним з основних чинників, що спричинили сотні смертей і травм, зареєстрованих цьогоріч під час хаджу, температура в Мецці останніми днями на піку сягала 51,8 градуса за Цельсієм. Іншою причиною називають неофіційні паломництва.

Саудівська Аравія вимагає, щоб кожен паломник придбав одну з 1,8 мільйона ліцензій на законний доступ до Мекки. Ці ліцензії можуть коштувати кілька тисяч доларів США. Неліцензовані прочани, як правило, не подорожують в організованих туристичних автобусах з кондиціонерами або легким доступом до води та продуктів харчування.

Уряд Саудівської Аравії також припустив, що несанкціонований характер багатьох поїздок став одним із чинників, що вплинув на тривалість офіційного підрахунку кількості загиблих, оскільки це ускладнило процес ідентифікації.

"Ідентифікацію завершено, незважаючи на початкову відсутність особистої інформації або документів, що засвідчують особу. Було дотримано належних процедур ідентифікації, поховання та вшанування пам'яті померлих, надано свідоцтва про смерть", - ідеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що серед померлих - громадяни Алжиру, Єгипту, Пакистану, Індонезії та деяких інших країн. Хадж відбувся цього року з 14 по 19 червня. У ньому взяли участь понад 1,83 млн осіб. Хадж - щорічне паломництво до Мекки, де розташована основна святиня ісламу - Кааба. Воно відбувається на початку дванадцятого місяця мусульманського місячного календаря. Вважається, що хоча б раз у житті кожен правовірний мусульманин повинен здійснити хадж, якщо йому дозволяє фізичне здоров'я і фінансовий стан.

Теги: #хадж #саудівська_аравія #загиблі

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