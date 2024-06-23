За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

Кількість бойових зіткнень на фронті за добу збільшилася до 116, найбільш напруженою обстановка залишається на Покровському напрямку, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 22:00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Ворог сьогодні зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку. Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більше половини атак ворог провів із району Очеретине. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка. Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян углиб української території", - йдеться у зведенні.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Крім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку поточної доби зафіксовано 9 спроб противника просунутися в напрямках Копанок, Макіївки та в Серебрянському лісі. Чотири атаки відбито, штурмові дії тривають.

На Торецькому напрямку зупинено 7 атак російських терористів. "Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога", - зазначається у зведенні.

На Харківському напрямку успішно відбито 5 атак противника в районі Вовчанська. "Станом на зараз, від початку цієї доби, загарбники втратили 99 військовослужбовців вбитими та пораненими і 14 одиниць військової техніки, зокрема, знищено бойову броньовану машину, шість автомобілів та пошкоджено три артсистеми", - уточнюють у Генштабі.

На Времівському напрямку відбулося 4 бойові зіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Ситуація контролюється Силами оборони України.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдачі під час спроб штурму наших позицій поблизу Роздолівки та Виїмки.

"На решті напрямків ситуація наразі без особливих змін. Сьогодні слід відзначити воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ, які впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та наносять агресору відчутних втрат", - йдеться у зведенні.