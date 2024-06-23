Події

23:43 23.06.2024

За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

2 хв читати
За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

Кількість бойових зіткнень на фронті за добу збільшилася до 116, найбільш напруженою обстановка залишається на Покровському напрямку, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 22:00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Ворог сьогодні зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку. Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більше половини атак ворог провів із району Очеретине. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка. Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян углиб української території", - йдеться у зведенні.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Крім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку поточної доби зафіксовано 9 спроб противника просунутися в напрямках Копанок, Макіївки та в Серебрянському лісі. Чотири атаки відбито, штурмові дії тривають.

На Торецькому напрямку зупинено 7 атак російських терористів. "Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога", - зазначається у зведенні.

На Харківському напрямку успішно відбито 5 атак противника в районі Вовчанська. "Станом на зараз, від початку цієї доби, загарбники втратили 99 військовослужбовців вбитими та пораненими і 14 одиниць військової техніки, зокрема, знищено бойову броньовану машину, шість автомобілів та пошкоджено три артсистеми", - уточнюють у Генштабі.

На Времівському напрямку відбулося 4 бойові зіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Ситуація контролюється Силами оборони України.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдачі під час спроб штурму наших позицій поблизу Роздолівки та Виїмки.

"На решті напрямків ситуація наразі без особливих змін. Сьогодні слід відзначити воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ, які впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та наносять агресору відчутних втрат", - йдеться у зведенні.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:25 23.06.2024
Ворог здійснив 2 ракетних і 47 авіаударів по Україні

Ворог здійснив 2 ракетних і 47 авіаударів по Україні

23:04 23.06.2024
Окупанти за добу 14 разів обстріляли 4 громади Сумської області

Окупанти за добу 14 разів обстріляли 4 громади Сумської області

22:37 23.06.2024
Унаслідок обстрілу в Київській області двоє людей поранені, пошкоджено 72 приватні будинки та 8 багатоповерхівок

Унаслідок обстрілу в Київській області двоє людей поранені, пошкоджено 72 приватні будинки та 8 багатоповерхівок

21:50 23.06.2024
У Кривому Розі затримали за підозрою у вбивстві 10-річної дівчинки її матір - Нацполіція

У Кривому Розі затримали за підозрою у вбивстві 10-річної дівчинки її матір - Нацполіція

21:24 23.06.2024
Зеленський: Бити по російських аеродромах цілком справедливо, нам потрібно це спільне рішення з партнерами

Зеленський: Бити по російських аеродромах цілком справедливо, нам потрібно це спільне рішення з партнерами

21:09 23.06.2024
У Нацполіції повідомляють про 11 постраждалих у Харкові, зокрема двох неповнолітніх

У Нацполіції повідомляють про 11 постраждалих у Харкові, зокрема двох неповнолітніх

15:06 23.06.2024
Словенія та Україна підпишуть угоду про безпеку 27 червня - президент

Словенія та Україна підпишуть угоду про безпеку 27 червня - президент

05:32 23.06.2024
Через ракетну атаку РФ оголошено масштабну повітряну тривогу, у Києві працювала ППО

Через ракетну атаку РФ оголошено масштабну повітряну тривогу, у Києві працювала ППО

02:36 23.06.2024
Окупанти за день здійснили 30 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 91 вибух

Окупанти за день здійснили 30 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 91 вибух

00:42 23.06.2024
Окупанти за добу здійснили 3200 обстрілів по території України - Генштаб

Окупанти за добу здійснили 3200 обстрілів по території України - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Бити по російських аеродромах цілком справедливо, нам потрібно це спільне рішення з партнерами

У Нацполіції повідомляють про 11 постраждалих у Харкові, зокрема двох неповнолітніх

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10-ти, двоє з них у важкому стані – ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 8, на місці одного з ударів виникла пожежа

У Харкові один загиблий і щонайменше четверо поранених - ОВА

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10-ти, двоє з них у важкому стані – ОВА

Унаслідок обстрілу Станіслава поранено дві людини - Херсонська ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 8, на місці одного з ударів виникла пожежа

На "ArcelorMittal Кривий Ріг" сталося відключення агрегатів від енергосистеми, що короткостроково спричинило значні викиди в атмосферу

У Харкові один загиблий і щонайменше четверо поранених - ОВА

Харківський метрополітен тимчасово працює виключно в режимі укриття

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський: для нас важливо, щоби кожна країна, яка поважає міжнародне право, могла проявити себе в наближенні миру

На фронті вже відбулося 71 бойове зіткнення, ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Унаслідок обстрілів на Донеччині поранено п'ять осіб - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА