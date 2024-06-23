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21:24 23.06.2024

Зеленський: Бити по російських аеродромах цілком справедливо, нам потрібно це спільне рішення з партнерами

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Зеленський: Бити по російських аеродромах цілком справедливо, нам потрібно це спільне рішення з партнерами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українським Силам оборони потрібно більше далекобійності, яка, зокрема, полягає в нанесенні ударів по російських аеродромах, і Україні потрібна для цього відповідна західна зброя.

"Щодня Харків страждає від російського терору. І щодня ми повторюємо: російську бойову авіацію, яка завдає цих ударів, і не тільки по Харкову, по інших наших містах і громадах, по наших фронтових позиціях, російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, всіма ефективними засобами", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави підкреслив, що "бити по російських аеродромах - теж це цілком справедливо".

"І нам потрібне це спільне рішення з партнерами - безпекове рішення", - заявив президент.

За словами Зеленського, "нещодавнє узгодження ударів по російській території - поблизу кордону - дало змогу знищити частину російського терористичного потенціалу. Але тільки частину. Потрібно убезпечити людей і життя повністю від російського терору - потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців".

"І ми працюємо над цим із партнерами - робимо все, щоб наблизити рішення", - сказав він.

Зеленський також заявив, що наступні тижні червня і перша половина липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень і перша половина червня. "Ми вже отримали рішення про нові "Петріоти" для України і готуємо продовження, працюємо над поставками ще систем ППО", - зазначив він.

"І далекобійність зараз - це питання не тільки про те, чого ми можемо досягти на полі бою, а й про те, коли завершиться війна. Чим більше ми можемо, тим швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру", - резюмував Зеленський.

Теги: #звернення #україна #президент

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