Харківський метрополітен тимчасово працює виключно в режимі укриття

У Харкові метро тимчасово призупинило перевезення пасажирів.

"Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - повідомляє КП "Харківський метрополітен".

Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу, у Харкові було чути серію вибухів. Міський голова Ігор Терехов і керівник ОВА Олег Синєгубов попередили, що місто під ворожими авіаударами.