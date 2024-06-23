Харківський метрополітен тимчасово працює виключно в режимі укриття
У Харкові метро тимчасово призупинило перевезення пасажирів.
"Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - повідомляє КП "Харківський метрополітен".
Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу, у Харкові було чути серію вибухів. Міський голова Ігор Терехов і керівник ОВА Олег Синєгубов попередили, що місто під ворожими авіаударами.