Унаслідок обстрілів на Донеччині поранено п'ять осіб - Офіс генпрокурора

У неділю вранці окупанти обстріляли м. Торецьк, Залізне та Курахове Донецької області, внаслідок поранення дістали п'ять цивільних, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, вранці 23 червня 2024 року ворог завдав удару по багатоквартирному будинку в м. Торецьк. Постраждалу літню жінку доправили до лікарні з переломом, забоєм головного мозку та рваною раною. Уже за кілька годин під вогонь окупантів потрапило м. Залізне. Поранено 88-річну місцеву жительку", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Крім цього, ворог обстріляв касетними боєприпасами приватний сектор у Кураховому. Унаслідок цього постраждали 3 людини, у важкому стані госпіталізували 19-річного хлопця, а також його 43-річного батька. Медики надали допомогу на місці 59-річному чоловікові, який дістав осколкове поранення. Снарядами пошкоджено домоволодіння та автомобіль.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).