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12:57 23.06.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів і 61 артилерійську систему противника - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів і 61 артилерійську систему противника - Генштаб

Українські захисники за добу знищили 1270 окупантів, 10 танків, 15 бронемашин, 61 артсистему, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 50 безпілотників, 13 крилатих ракет, 52 одиниці авто та спецтехніки, повідомляє про втрати противника Генштаб ЗСУ в неділю.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.06. 24 орієнтовно сягнулиз: особового складу - близько 534360 (+1270) осіб, танків - 8019 (+10) од, бойових броньованих машин - 15398 (+15) од, артилерійських систем - 14195 (+61) од, РСЗВ - 1108 (+2) од, засобів ППО - 863 (+2) од, літаків - 359 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11355 (+50), крилатих ракет - 2321 (+13), кораблів / катерів - 28 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 19248 (+44) од, спеціальної техніки - 2377 (+8)", - зазначається у зведенні.

Наголошується, що "загальна цифра втрат противника в крилатих ракетах подана з урахуванням уточнення за попередній період, втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі".

Теги: #втрати_ворога

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