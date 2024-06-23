У Херсонській області внаслідок дронового удару постраждав тракторист - ОВА

Російські окупанти завдали удару із застосуванням дрона по Бериславському району Херсонської області, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка, коли той працював у полі. Постраждалого госпіталізували до лікарні. У нього - вибухова травма, уламкове поранення шиї, плеча та ноги. Наразі лікарі надають йому допомогу", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.