Події

12:53 23.06.2024

У Херсонській області внаслідок дронового удару постраждав тракторист - ОВА

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Російські окупанти завдали удару із застосуванням дрона по Бериславському району Херсонської області, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка, коли той працював у полі. Постраждалого госпіталізували до лікарні. У нього - вибухова травма, уламкове поранення шиї, плеча та ноги. Наразі лікарі надають йому допомогу", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

 

Теги: #херсонська_область

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