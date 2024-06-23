Зеленський: у нас достатньо рішучості знищувати терористів на їхній території, потрібна така сама рішучість від наших партнерів

За поточну добу українські військові збили вже два російські "Калібри", за минулу - 12 російських ракет і 13 ударних безпілотників, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І так - кожної ночі, кожного дня. Російський терор не збавляє обертів, а отже, ми маємо збільшувати наш тиск - усіма методами і разом із партнерами. У нас достатньо рішучості знищувати терористів на їхній території - це справедливо. І потрібна така ж сама рішучість і від наших партнерів. Ми можемо зупинити Росію. Разом з усіма у світі, хто цінує життя, ми це зробимо", - написав Зеленський у телеграм-каналі.