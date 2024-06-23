Малюк з нагоди 30-ї річниці ЦСО "А" СБУ: Проводите унікальні спецоперації, які змінюють хід війни

Глава Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк привітав із 30-ю річницею від дня створення Центр спеціальних операцій "А" СБУ.

Він наголосив, що "підрозділ виконує надскладні завдання. І ставить високі професійні стандарти не лише для представників Сил оборони, а й для колег за кордоном".

"Ви влаштовуєте ворогу пекло на землі. Проводите унікальні спецоперації, які змінюють хід війни. Нещадно випалюєте російські танки та БМП. Знищуєте військові бази, авіаційну техніку, ППО і НПЗ у глибині рф. Влучно відпрацьовуєте снайперським вогнем по окупантах. Так, із понад тисячі знищених Службою ворожих танків понад 750 - результат ЦСО "А" СБУ. І далі - буде більше", - зазначив глава СБУ.

Він також наголосив, що "на превеликий жаль, нам не раз доводилося прощатися з товаришами, які загинули на полі бою. Ми пам'ятатимемо і шануватимемо їх, як справжніх Героїв. А згадуючи про кожного, - знищувати окупантів зі ще більшою люттю".

Василь Малюк побажав "ЦСО "А" вдалих спецоперацій та кращих результатів!"

"Щоб зброя ніколи не підводила, а дрони влучали точно в ціль. І традиційно - нехай кількість повернень із завдань завжди дорівнює кількості бойових виходів", - наголосив глава СБУ.