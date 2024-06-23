У лікарнях залишається 41 постраждалий внаслідок суботніх ударів по Харкову, з них четверо в тяжкому стані – ОВА

Фото: ДСНС Харківщини

Станом на ранок неділі 41 із 56 постраждалих внаслідок суботніх ворожих авіаударів по Харкову залишаються в лікарнях, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Четверо пацієнтів – у тяжкому стані, прооперовані. Стан дітей 12 та 13 років – середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в результаті суботніх авіаударів у Харкові три особи загинули, 56 (зокрема три дитини та поліцейський) постраждали.