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09:21 23.06.2024

У лікарнях залишається 41 постраждалий внаслідок суботніх ударів по Харкову, з них четверо в тяжкому стані – ОВА

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У лікарнях залишається 41 постраждалий внаслідок суботніх ударів по Харкову, з них четверо в тяжкому стані – ОВА
Фото: ДСНС Харківщини

Станом на ранок неділі 41 із 56 постраждалих внаслідок суботніх ворожих авіаударів по Харкову залишаються в лікарнях, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Четверо пацієнтів – у тяжкому стані, прооперовані. Стан дітей 12 та 13 років – середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в результаті суботніх авіаударів у Харкові три особи загинули, 56 (зокрема три дитини та поліцейський) постраждали.

Теги: #харків #постраждалі

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