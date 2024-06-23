Через ракетну атаку РФ оголошено масштабну повітряну тривогу, у Києві працювала ППО

Через ракетну атаку РФ в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, у Києві працювала протиповітряна оборона, повідомляють Повітряні сили ЗСУ та Київська обласна військова адміністрація в неділю вранці.

"Крилаті ракети заходять із Черкаської області в Київську область, у напрямку Житомирщини... Крилаті ракети в Андрушівському районі Житомирської області в напрямку Фастова... Крилата ракета на Васильків, Київської області... Крилата ракета в південній частині Хмельницької області, курс західний", - написано в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомили в телеграм-каналі Київської ОВА: "Жителі Київської області! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО".

У столиці було чути вибухи.