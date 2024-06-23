Події

00:42 23.06.2024

Окупанти за добу здійснили 3200 обстрілів по території України - Генштаб

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Окупанти за добу здійснили 3200 обстрілів по території України - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські загарбники завдали по території України п'ять ракетних із застосуванням 20 ракет і 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 керованих авіабомб, також задіяли 544 дрони-камікадзе, повідомляє Генштаб Збройних Сил в оперативному зведенні, опублікованому у Facebook станом на 22.00 суботи.

Крім того, йдеться у зведенні, ворог здійснив понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Водночас, наголосили в Генштабі, протягом доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 17 районів зосередження особового складу, пункт управління противника, два засоби ППО, чотири склади з боєприпасами, станцію РЕБ та одну РЛС.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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