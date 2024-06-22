У Черкаській області поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві малолітньої дитини

У Черкаській області поліцейські оперативно затримали підозрюваного у вбивстві малолітньої дитини, повідомляє прес-служба Національної поліції України в суботу ввечері.

"На Черкащині поліцейські оперативно затримали підозрюваного у вбивстві малолітньої дитини. Зловмисник вчинив насильницькі дії, внаслідок яких 10-річна дівчинка померла. Йому загрожує довічне позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 21 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола Звенигородського району про те, що її 10-річна донька пішла в місцевий магазин і тривалий час не повертається додому.

"Для пошуку малолітньої було залучено територіальний підрозділ Звенигородського райвідділу поліції, а також сили ГУНП в Черкаській області", - йдеться в повідомленні.