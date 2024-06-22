Ракета, спрямована РФ на Одесу, втратила боєздатність над акваторією Чорного моря

Ракета, випущена тактичною авіацією РФ на Одесу, втратила боєздатність над акваторією Чорного моря, повідомляють у телеграм-каналі Сили оборони Півдня України в суботу ввечері.

"російські терористи не припиняють системний ракетний терор південних регіонів України. Увечері з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, російські війська спрямували керовану авіаційну ракету по Одеській області", - сказано в повідомленні.

"Над акваторією Чорного моря ракета втратила бойову здатність", - уточнили в Силах оборони Півдня.