Події

22:08 22.06.2024

Ракета, спрямована РФ на Одесу, втратила боєздатність над акваторією Чорного моря

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Ракета, спрямована РФ на Одесу, втратила боєздатність над акваторією Чорного моря

Ракета, випущена тактичною авіацією РФ на Одесу, втратила боєздатність над акваторією Чорного моря, повідомляють у телеграм-каналі Сили оборони Півдня України в суботу ввечері.

"російські терористи не припиняють системний ракетний терор південних регіонів України. Увечері з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, російські війська спрямували керовану авіаційну ракету по Одеській області", - сказано в повідомленні.

"Над акваторією Чорного моря ракета втратила бойову здатність", - уточнили в Силах оборони Півдня.

 

Теги: #україна #одеса #ракета #південь

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