Кількість перетинів кордону в третій тиждень літа зросла ще на 9,2%

Кількість перетинів кордону України в третій тиждень літа, з 15 до 21 червня, зросла ще на 9,2%, зокрема на виїзд - до 331 тис. із 306 тис. тижнем раніше, на в'їзд - до 296 тис. із 268 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Цього тижня було зафіксовано також і збільшення кількості транспортних засобів, які перетинають кордон, - до 122 тис. зі 119 тис. тижнем раніше, а потік машин із гуманітарними вантажами змінився мало, скоротившись до 580 із 598 і 585 у попередні два тижні.

Щодо розподілу потоку за днями тижня, то, згідно з інформацією Держприкордонслужби, традиційно потік на виїзд більший на вихідні та в останні дні перед ними, тоді як на в'їзд - у вихідні та на початку тижня.

Показники перетину кордону людьми в третій тиждень літа цього року трохи вищі за торішні: тоді за подібні сім днів виїхало 326 тис. осіб, а в'їхало 290 тис., проте потік машин торік був помітно вищим - 136 тис. порівняно зі 122 тис. цього року.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як з початку третього року - ще на 161 тис.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,2 млн, що відповідає показнику 2023 року.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 13 червня цього року оцінювали в 5,997 млн, а загалом у світі - у 6,555 млн, що відповідно на 55 тис. і 81 тис. більше, ніж місяцем раніше.

У самій Україні, за останніми даними ООН на квітень цього року, було 3,548 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що на 141 тис. менше, ніж на початок року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України в т.ч. до Польщі в Україну в т.ч. українці кіл-сть авто, тис. гуманіт. Авто 21.06 49 30 43 39 18 84 20.06 47 28 39 35 17 81 19.06 46 26 39 35 17 56 18.06 43 26 39 35 17 87 17.06 42 26 42 38 16 76 16.06 51 29 49 44 18 88 15.06 53 30 45 40 19 108 14.06 48 29 40 36 18 89 13.06 44 25 36 32 16 91 12.06 42 25 38 34 17 92 11.06 40 25 36 32 16 80 10.06 37 23 38 34 15 67 09.06 47 26 42 38 19 84 08.06 48 27 38 33 18 95

Дані: Держприкордонслужба