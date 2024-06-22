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18:16 22.06.2024

РФ щодня скидає близько сотні КАБів на позиції українських військ - перший заступник міністра оборони України

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РФ щодня скидає близько сотні КАБів на позиції українських військ - перший заступник міністра оборони України

 

Масове застосування керованих авіаційних бомб  - один з основних інструментів російського терору, щодня близько сотні КАБів скидають російські терористи на позиції українських військ та на прифронтові міста і села, повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

“Кремль продовжує масштабний терор проти українців. Ворог змінює тактику нанесення ударів, комбіновано застосовує різні засоби ураження - все для того, щоб завдати нам найбільших жертв та шкоди! Щодня близько сотні керованих авіаційних бомб скидають російські терористи на позиції наших військ та на прифронтові міста і села”, - розповів Гаврилюк в ексклюзивному коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

Перший заступник міністра наголосив, що найчастіше російські терористи використовують КАБи вагою 250-500 кг.

“Рашисти грають на підвищення ставок у використанні цього типу озброєння. Наразі масове застосування КАБів  - один з основних інструментів російського терору”, - сказав він.

За словами Гаврилюка, командування росармії розуміє, що поступове зміцнення вогневої потужності Сил оборони України завдяки надходженню озброєння та військової техніки від партнерів, прибуття незабаром перших літаків F-16, що посилить українську ППО, зменшує шанси РФ на успіхи на полі бою. 

Тому, як підкреслив перший заступник міністра, агресор зараз намагається нарощувати інтенсивність бойових дій, щоб продавити лінію фронту та максимального виснажити  українські війська.

    “Щоб зменшити високу активність ворожої авіації та захистити наші позиції, міста та села  нам потрібні додаткові системи ППО та літаки. Це дозволило б нам відігнати ворожу авіацію далі від наших територій. І, відповідно, у росіян не було б можливостей такого активного застосування КАБів та ракет, зокрема на Харківщині, Донеччині та інших ділянках”, - заявив генерал-лейтенант.

 

 

Теги: #керовані_авіаційні_бомби #ппо #гаврилюк

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