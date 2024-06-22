Унаслідок обстрілу в Херсоні поранено двох чоловіків - ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу в суботу вдень у Херсоні поранено двох цивільних осіб, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"До лікарні звернулися двоє жителів Херсона, які потрапили під російський обстріл у Дніпровському районі. Близько 15:00 окупанти завдали чергового удару по місту. Унаслідок обстрілу двоє чоловіків, 37 та 44 років, дістали мінно-вибухових травм. Наразі медики їх дообстежують та надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі.