Події

15:31 22.06.2024

ПОПЕРЕДНЬО ЧОТИРИ УДАРИ ПРИПАЛИ ПО ХАРКОВУ. ВІДОМО ПРО ВЛУЧАНЯ В РАЙОН ЩІЛЬНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ - ТЕРЕХОВ

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ПОПЕРЕДНЬО ЧОТИРИ УДАРИ ПРИПАЛИ ПО ХАРКОВУ. ВІДОМО ПРО ВЛУЧАНЯ В РАЙОН ЩІЛЬНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ - ТЕРЕХОВ

Теги: #харків #удар #терехов

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