В Івано-Франківську троє людей звернулися по медичну допомогу до бригади, яка прибула після ракетного обстрілу - голова ОВА

В Івано-Франківську троє людей звернулися по медичну допомогу до бригади, яка прибула після ворожого ракетного обстрілу на місце події, повідомила голова обласної військової адміністрації (ОВА) Світлана Онищук.

"Наразі відомо про трьох людей, які звернулися по медичну допомогу до бригади, що прибула на місце події", - написала вона в соцмережі "Фейсбук".

За інформацією Онищук, наразі триває розбір завалів, залучено 121 рятувальника та 35 одиниць техніки.

Вона зазначила, що побувала на місці події, оглянула наслідки, поспілкувалася з керівництвом університету, де через удар пошкоджено корпуси та будівлі. Пошкоджено також дитячий садок і ліцей, а також багатоповерхові житлові будинки.

"Ми вже звернулися до міжнародних донорів, готових надати будівельні матеріали для тимчасового перекриття будівель. Уже зараз від них на Прикарпаття прямують вантажівки з будівельними матеріалами", - повідомила очільниця області.

Раніше Онищук повідомила, що російські агресори здійснили атаку по цивільній інфраструктурі Прикарпаття.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу написав у соцмережі Фейсбук про пошкодження внаслідок ракетної атаки.