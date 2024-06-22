В Україні найближчими днями очікуються дощі та грози - Укргідрометцентр

У ніч на неділю, 23 червня, у західних, подекуди й північних областях, вдень по Україні, окрім Волинської, Луганської, Донецької та південних областей, короткочасні дощі, грози, в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали 15-20 м/с; у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях протягом доби сильні дощі, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°; вдень 29-34°, у західних і північних областях 23-28°, у Карпатах 18-23°.

У Києві в неділю можливий дощ (уночі місцями), вдень гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 23 червня найвища температура вдень була 33,7 у 2021 р., найнижча вночі 6,5 у 1983 р.

У понеділок, 24 червня, у південних, східних, вдень і північних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°, 25 червня на Закарпатті до 28°; у південних, 24 червня і у східних областях вночі 16-21°, вдень 26-31°, 24 червня в Криму до 34°.

У Києві в ніч на понеділок без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.