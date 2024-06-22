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11:57 22.06.2024

Генштаб ЗСУ: Від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення, з них 21 - на Покровському напрямку

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Генштаб ЗСУ: Від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення, з них 21 - на Покровському напрямку
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Від початку доби вже відбулося 53 бойових зіткнення, зокрема 21 - на Покровському напрямку, повідомив Генштаб Збройних сил України.

"Загарбники завдали дев'ять авіаційних ударів із застосуванням дев'ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти", - йдеться в повідомленні в соцмережі "Фейсбук" у суботу.

На Куп'янському напрямку від початку доби відбулося вже вісім атак ворога в районах Степової Новоселівки, М'ясожарівки та Стельмахівки. Шість спроб окупантів просунутися вперед українські захисники відбили, дві штурмові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. Нині ворог 13 разів намагався потіснити українських захисників із займаних позицій поблизу Верхньокам'янського, Спірного та Роздолівки. Сім атак російських загарбників відбито, бої тривають.

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває бойове зіткнення. "Українські захисники надійно тримають оборону на цій ділянці та дають гідну відсіч агресору", - зазначили в Генштабі.

Підрозділи Сил оборони стримують ворога в напрямку Горлівка - Торецьк. Бій триває.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ у глибину нашої території. "За сьогодні уже відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог продовжує тиснути на позиції наших захисників поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровська. Дев'ять атак відбито, бойові зіткнення тривають. Ситуація під контролем сил оборони України", - повідомили в Генштабі.

На Курахівському напрямку три штурмові дії противника поблизу Георгіївки та Парасковіївки успіху не мали. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку становили: понад 180 осіб вбито та поранено, знищено два танки, дві артилерійські системи та автомобіль.

На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Старомайорського, ще один бій триває біля Водяного.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі штурмова дія окупаційних військ у районі Работиного. Ще два бойові зіткнення тривають поблизу Малої Токмачки та Кам'янського.

На інших напрямках обстановка не зазнала суттєвих змін.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #бої

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